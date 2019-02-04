Авербух: решение Медведевой выступить в финале Кубка России абсолютно правильное

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух прокомментировал информацию о том, что двукратный призёр Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева выступит в финале Кубка России, который пройдёт с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.

«Считаю, что это абсолютно правильное решение Медведевой. Конечно, даже убедительное выступление на одном турнире не может гарантировать попадание на чемпионат мира, но в любом случае надо увидеть, в какой форме находятся претендующие на главный турнир девушки. Наверное, ни у кого не вызывает сомнений, что Самодурова и Загитова должны ехать в Японию. Но не очень удачное выступление Константиновой даёт шанс двум другим девочкам — Елизавете Туктамышевой и Жене Медведевой — на чемпионат мира.



Мы помним, что Лиза блестяще выступала в первой половине сезона, но это тоже не гарантирует хорошую форму к чемпионату мира. Женя Медведева на турнирах выступала плохо, но при этом мы знаем, что это двукратная чемпионка мира и Европы с гигантским потенциалом и что на тренировках она показывала хорошее катание. Финал Кубка России не ответит на все вопросы, но без него принимать решение в кулуарах нельзя», — цитирует Авербуха сайт телеканала «360».



Чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) пройдёт 18-24 марта.