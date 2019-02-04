Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на Универсиаду

По итогам отборочных соревнований и четвёртого этапа Кубка России стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на Универсиаду, которая пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта. В окончательную заявку войдут по 8 мужчин и женщин, сообщает официальный сайт СБР.

Предварительный состав сборной России. Мужчины

Эдуард Латыпов, Александр Дедюхин, Алексей Петров, Никита Поршнев, Василий Томшин, Дмитрий Иванов, Алексей Чулёв. На восьмое место претендуют Евгений Крюков и Ильназ Мухамедзянов.



Женщины

Наталья Гербулова, Елизавета Каплина, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Екатерина Мошкова, Елена Чиркова, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева. Запасные: Татьяна Воронова, Анастасия Морозова.

Кайшева и Морозова также рассматриваются кандидатами на участие в чемпионате мира.



Тренеры и персонал

Александр Селифонов (старший тренер), Иннокентий Каринцев, Валерий Захаров, Людмила Панова, Илья Ямбаев, Алексей Лагуточкин, Сергей Макаренко, Сергей Куликов.