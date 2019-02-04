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Селифонов: на Универсиаду поедет боеспособная сборная России по биатлону

Селифонов: на Универсиаду поедет боеспособная сборная России по биатлону
Другие / Биатлон

Александр Селифонов, старший тренер сборной России по биатлону на Универсиаде в Красноярске, рассказал о формировании состава на соревнования, которые пройдут со 2 по 12 марта.

«Отборочные соревнования в Ижевске, Чайковском и Красноярске прошли в напряжённой, конкурентной борьбе. В Ижевске и Чайковском взрослые соревновались отдельно от юниоров, и их результаты оценивались по разной шкале, а в Красноярске они соревновались совместно. Татьяна Воронова и Ильназ Мухамедзянов сейчас выступали на первенстве мира, но также рассматриваются в качестве кандидатов, так как набрали очки в рамках отбора.

Но критерии отбора предусматривали допуск части спортсменов по решению тренеров. Борьба за очки шла до последнего. Екатерине Мошковой позволило в Красноярске победить только первое место в спринте. Алексей Чулёв также в последний момент решил вопрос с отбором. На Универсиаду поедет боеспособная команда. Кто-то будет добираться туда с американских этапов Кубка мира, кто-то с Кубка России в Тюмени.

Отмена индивидуальной гонки в Красноярске не сильно повлияла на отбор, и люди нормально отнеслись к её отмене. Тем более сильнейшие спортсмены к тому моменту уже набрали хорошие очки, поэтому объявленный мной состав не вызвал вопросов на тренерском собрании. Сейчас спортсмены, которые не были на централизованной подготовке в сборной проходят углублённое медицинское обследование в ФМБА», — цитирует Селифонова официальный сайт СБР.

В окончательную заявку сборной России войдут по восемь мужчин и женщин.

Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на Универсиаду
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