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Мишина и Галлямов победили на юниорском первенстве России по фигурному катанию

Мишина и Галлямов победили на юниорском первенстве России по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание

В Перми продолжается первенство России по фигурному катанию среди юниоров. В соревнованиях спортивных пар победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Вторыми стали Полина Костюкович и Дмитрий Ялин. Тройку призёров замкнули Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

Фигурное катание. Первенство России. Пермь
Спортивные пары. Итоговой результат
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 199,48.
2. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 195,92.
3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 194,90.
4. Алина Пепелева/Роман Плешков – 188,10.
5. Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов – 177,34.
6. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов – 176,26.
7. Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов – 155,99.
8. Ульяна Орлова/Сергей Бахмат – 154,82.
9. Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев – 153,98.
10. Анна Щеглова/Илья Калашников – 150,92.

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