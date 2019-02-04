Мишина и Галлямов победили на юниорском первенстве России по фигурному катанию

В Перми продолжается первенство России по фигурному катанию среди юниоров. В соревнованиях спортивных пар победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Вторыми стали Полина Костюкович и Дмитрий Ялин. Тройку призёров замкнули Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.



Фигурное катание. Первенство России. Пермь

Спортивные пары. Итоговой результат

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 199,48.

2. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 195,92.

3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 194,90.

4. Алина Пепелева/Роман Плешков – 188,10.

5. Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов – 177,34.

6. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов – 176,26.

7. Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов – 155,99.

8. Ульяна Орлова/Сергей Бахмат – 154,82.

9. Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев – 153,98.

10. Анна Щеглова/Илья Калашников – 150,92.