Плющенко: нам с Ягудиным давно пора пожать друг другу руки, я не начинал войн

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов положить конец давнему конфликту со своим коллегой Алексеем Ягудиным.



«Я даже стал иногда любить Алексея Ягудина. Слышу его комментарии, как он лестно обо мне отзывается, поэтому я тоже Лешу начинаю полюбливать. Конечно, в качестве комментатора, а не в плане мужской дружбы. Если эта история будет продолжаться в таком же ключе, то я его прямо «залюблю».



Нам давно пора пожать друг другу руки. Я же войн никаких не начинал. Не я же начинал на Олимпийских играх бегать по журналистам и кричать. Я же никогда в жизни этого не начинал. Я делал свою работу. А когда меня кусают, я тоже бываю злым», —цитирует Плющенко «Р-Спорт».



Напомним, конфликт между бывшими фигуристами тянется с 1998 года, когда Ягудин ушёл от их общего тренера Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой.