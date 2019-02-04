Рожков: все требования МПК выполнены, ждём решения по статусу ПКР с оптимизмом

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков поделился ожиданиями от решения Международного олимпийского комитета по статусу ПКР. Информация будет объявлена 8 февраля.



«Сложно сказать, чего ожидать от грядущего заседания. Мы настроены оптимистично, потому что все критерии выполнены. А что там прозвучит, сложно сказать, потому что за два с половиной года каких-то конкретных обвинений в адрес паралимпийцев и ПКР нет. Те требования, которые они нам выдвинули, а именно 67 пунктов дорожной карты, выполнены, все необходимые мероприятия проведены, все документы представлены и приняты. Теперь только ждём», — цитирует Рожкова «РИА Новости».

Членство ПКР в МПК было приостановлено в 2016 году, из-за чего российские паралимпийцы не смогли выступить на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а также принимали участие в Играх-2018 в Пхёнчхане в нейтральном статусе.