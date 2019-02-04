Софья Шевченко и Игорь Еремёнко победили на первенстве России по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных пар. Второе место заняли Арина Ушакова и Максим Некрасов. Тройку призёров на соревнованиях в Перми замкнули Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров.
Фигурное катание. Первенство России. Пермь
Танцевальные пары. Итоговый результат
1. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко – 184,97.
2. Арина Ушакова/Максим Некрасов – 180,80.
3. Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров – 176,85.
4. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный – 167,09.
5. Ева Куць/Дмитрий Михайлов – 164,69.
6. Екатерина Андреева/Иван Десятов – 157,72.
7. Полина Иваненко/Даниил Карпов – 157,43.
8. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий – 154,69.
9. Диана Дэвис/Глеб Смолкин – 154,09.
10. Екатерина Каташинская/Александр Васькович – 151,22.
Шевченко и Ерёменко выиграли первенство России в соревнованиях танцевальных пар