Объявлен состав сборной Франции по биатлону на этапы Кубка мира в Канаде и США

Определился состав сборной Франции на седьмой и восьмой этапы Кубка мира по биатлону, которые пройдут в Северной Америке, сообщает Ski-Nordique. Этап в Кэнморе (Канада) стартует 7 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) – 14 февраля.
Биатлон. Кубок мира. Состав сборной Франции на этапы в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити
Женщины
Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Каролин Коломбо, Жулия Симон.
Мужчины
Симон Фуркад, Симон Детьё, Кентен Фийон-Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод.
Расписание стартов в Кэнморе
7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).
9 февраля – эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).
10 февраля – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).
Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити
14 февраля – спринт (женщины).
15 февраля – спринт (мужчины).
16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.