Фигуристка из группы Тутберидзе выполнила четверной сальхов на тренировке

18-летняя казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева в своём «инстаграме» опубликовала видео с тренировки, на которой исполнила четверной сальхов в каскаде с тройным.



«Четверной сальхов. Шаг за шагом», – подписала видео Турсынбаева.

Видео доступно в «инстаграме» Элизабет Турсынбаевой.

В 2018 году Турсынбаева перешла в группу к Этери Тутберидзе, покинув команду канадского специалиста Брайана Орсера.

Элизабет — бронзовый медалист зимних юношеских Олимпийских игр (2016), четырёхкратная чемпионка Казахстана (2014-2017), бронзовый призёр зимних Азиатских игр 2017 года. В сезоне-2018/19 Турсынбаева стала второй на мемориале Ондрея Непелы и на турнире Finlandia Trophy. На российском этапе Гран-при она заняла шестое место.