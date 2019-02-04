Трусова: я точно знаю, что вся Пермь болела за меня

Российская фигуристка Александра Трусова, ставшая победительницей юниорского первенства России в Перми, рассказала, кому благодарна за этот успех.



«Эта медаль далась очень непросто, тем она ценнее! Спасибо моим тренерам: Этери Георгиевне Тутберидзе, Сергею Викторовичу Дудаков, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, Сергею Александровичу Розанову; хореографам: Людмиле Борисовне Шалашовой и Алексею Железнякову; за их ежедневный труд и терпение. Спасибо врачам и массажистам за то, что они поддерживают здоровое тело и в здоровом теле здоровый дух! И огромное спасибо моим болельщикам, они самые крутые! Прокат произвольной получился благодаря Вам! Мне одна девушка сказала: «Вся Пермь болеет за тебя». И я точно знаю, это было так.



Ещё очень хочу поблагодарить Воронову Сашу и её маму Евгению за их неоценимую помощь! Спасибо, что были рядом, не смотря на ночь и усталость!" — написала Трусова в своём «инстаграме».

Второе место на первенстве России заняла Алёна Косторная, третьей стала Анна Щербакова.