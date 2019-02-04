Шевченко: было тяжело тренироваться после Нового года, но победа заглушила всё

Российские фигуристы Игорь Ерёменко и Софья Шевченко прокомментировали свою победу на первенстве России в соревнованиях танцевальных пар



«В подготовке всегда есть сложные моменты, когда спортсменам очень тяжело и он их преодолевает. Тем не менее, это остаётся за ширмой, где-то в тишине, а на льду мы показывает то, на что мы наработали и к какому результату привели», — передаёт слова Ерёменко пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.



«Честно говоря, после Нового года было тяжело себя собирать и физически и морально. Нужно было набирать форму по всем параметрам. Когда ты выходишь на старт, то думаешь: «Я так здорово всё отработала, вот бы сейчас один раз проехать и всё».



Тем не менее, эта победа, эти эмоции заглушает все тренировки и усилия. В общем, это того стоит», — заявила Шевченко.

Шевченко и Ерёменко выиграли первенство России в соревнованиях танцевальных пар