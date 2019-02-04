Авербух — о критиках Тутберидзе: это некая тренерская ревность

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух подвёл итоги соревнований юниорок на первенстве России по фигурному катанию в Перми. Победу одержала Александра Трусова.

«Трусова показала фантастический прыжковый набор, он позволил ей выиграть с седьмого места. Мне очень нравится Косторная, которая, несмотря на чуть более слабый набор прыжков, показывает прекрасное катание и подачу программы. Щербакова немного уступает, но прекрасна в технической части. Ещё мне очень понравилась Ксения Синицына, которая заняла четвёртое место. У нас такая конкуренция, что не позволяет очень талантливой девочке тренера Светланы Пановой поехать на чемпионат, потому что у нас максимальные три путёвки. На турнире были несколько учениц, которые перешли к другим тренерам от Тутберидзе, но видите, им пока не удаётся оказывать конкуренцию», — цитирует Авербуха сайт телеканала «360».

Авербух также прокомментировал критические замечания со стороны некоторых тренеров в адрес Этери Тутберидзе.

«Я понимаю эти критические стрелы, но мне кажется, что это больше некая тренерская ревность. Мы должны всесторонне поддерживать их и гордиться тем, что у нас в стране есть такая школа. Подчеркну, это именно школа, воспитавшая целую плеяду девушек. Некоторые переворачивают с ног на голову и утверждают, что достаточно на ребёнка повысить голос и он будет прыгать четверные. Если бы всё было так легко, то четверные прыгали бы все, но пока их делают только в группе Тутберидзе.



В этой школе потрясающие специалисты, и Сергей Дудаков, и Даниил Глейхенгауз, и сама Этери. Даже техника, которая была у этих ребят, сейчас переносится в другие группы, чтобы ребята прыгали, как в группе Тутберидзе. Давайте их поддерживать. Тренер — это человек, который даёт максимальный результат. Изменят правила — тогда и будем говорить, но не тренеры их устанавливают, они сами вынуждены жить по этим правилам», — сказал Авербух.

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