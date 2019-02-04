Ушакова: движемся в нужном направлении — об этом говорят и баллы и зрители

Российская фигуристка Арина Ушакова прокомментировала своё второе место на первенстве России в соревнованиях танцевальных пар. Награду 16-летняя уроженка Челябинска завоевала в паре с Максимом Некрасовым.



«Прокатом произвольного танца мы довольны. Поняли, что движемся в нужном направлении, правильно тренируемся. Об этом говорят и полученные нами баллы и зрители, которые будно нас сегодня поддерживали.



Тренер поздравили, сказали, что мы молодцы. Дальнейшие обсуждения будут уже по приезду домой. Для нас всегда очень важно и приятно видеть довольные лица тренеров после наших стартов», — передаёт слова Ушаковой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее свои комментарии дали победители соревнований Игорь Ерёменко и Софья Шевченко.