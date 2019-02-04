Галлямов: возможно, мы чуть-чуть перегорели, потому что выступали последними

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свою победу на юниорском первенстве России.



«Мы были хорошо готовы, но я допустил падение на параллельном прыжке. Возможно, мы чуть-чуть перегорели, поскольку выступали последними. Если ты стопроцентно исполняешь элемент на тренировках, это одно, соревнования – совсем иное, это эмоции», – цитирует Галлямова интернет-портал ТАСС.



«Обычно мы катаемся очень чисто, поэтому ошибки нас ставят в ступор. Теперь мы знаем, что это такое, это для нас хороший опыт, будем готовиться к чемпионату мира с новыми знаниями.



Среди юниоров мне уже немного некомфортно – все девочки такие маленькие, чувствую себя слоником», – отметила Мишина.

Мишина и Галлямов победили на юниорском первенстве России по фигурному катанию