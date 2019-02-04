Ковтун пропустит финал Кубка России

Российский фигурист Максим Ковтун сообщил, что не будет выступать в финале Кубка России, который пройдёт с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.



«В финале Кубка России участвовать я не планировал. Я готовлюсь к Универсиаде», – цитирует Ковтуна интернет-издание ТАСС.



Соревнования фигуристов в рамках Универсиады-2019 в Красноярске состоятся 6-9 марта.

Ковтун в декабре 2017 года временно прервал выступления на соревнованиях. В ноябре 2018 года фигурист принял участие в турнире в Таллине, а в декабре стал чемпионом России в четвёртый раз в карьере. На чемпионате Европы, прошедшем в Минске с 21 по 27 января, россиянин, допустив падения в короткой и произвольной программах, занял итоговое 16-е место.