Урманов: на Кубке России у Медведевой будет возможность показать себя

Олимпийский чемпион Алексей Урманов предположил, что в финале Кубка России по фигурному катанию помимо россиянки Евгении Медведевой могут также выступить Алина Загитова, Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева.

«У нас уже давно существует такая практика, что финал Кубка России очень удачно поставлен в календаре соревнований. И, безусловно, этот турнир является дополнительной возможностью, чтобы просмотреть спортсменов накануне чемпионата мира. Думаю, не только Евгения Медведева поедет на финал Кубка России. А потом федерация вместе с тренерами будет принимать решение относительно тех, кто должен принять участие на чемпионате мира в Японии. Таким образом, у Евгении Медведевой появляется дополнительная возможность проявить и показать себя. Ей необходимо хорошо подготовиться, достойно выступить, и тогда она получит шанс поехать на главный турнир года.

Есть ли шансы увидеть в Новгороде Самодурову, Загитову и Туктамышеву? Скажем так, после чемпионата Европы первые места уже не обсуждаются. На мой взгляд, федерация уже определилась с первыми номерами. От мужчин точно поедет Саша Самарин, который прекрасно выступил в Минске. А от девочек – Софья Самодурова. Вряд ли этих двоих спортсменов нам стоит ожидать на финале Кубка России. Им этот дополнительный отбор в принципе не нужен. Хотя не исключаю, что их мы увидим тоже, если личные тренеры посчитают нужным сделать дополнительный старт перед чемпионатом мира. Ведь достаточно большой перерыв между Европой и миром», – цитирует Урманова «Спорт день за днём».

Финал Кубка России пройдёт в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля.