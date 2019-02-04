Бестемьянова: Тутберидзе постигла секрет, который делает её учениц чемпионками

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением об итогах первенства России среди девушек. Александра Трусова выиграла золото, Алёна Косторная стала второй, а Анна Щербакова – третьей.



«Трусова, конечно, удивительная, это настоящее явление в фигурном катании, она показывает высочайший уровень, постоянно прибавляет. Это можно только приветствовать. У неё намного выше техническая оснащённость, чем у Загитовой, прыжки, что гарантирует некую неприкосновенность в будущем.



Косторная, Щербакова? Алёна – очень красивая фигуристка. Знаю, что она сейчас разучивает тройной аксель, если с ним получится, это будет интересное соперничество. Анна младше выглядит, у неё не такое зрелое катание, на мой взгляд. Но она прыгает четверной лутц, которого вообще ни у кого больше, кроме Трусовой, в фигурном катании нет.



А вообще, уровень наших юниорок – это просто космос какой-то. Этери Тутберидзе постигла какой-то секрет, который делает её учениц чемпионками», – цитирует Бестемьянову «Спорт-экспресс».

Трусова: я точно знаю, что вся Пермь болела за меня