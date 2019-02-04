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Туктамышева: фан-клуб Бетины Поповой открыт. Присоединяйтесь прямо сейчас!

Туктамышева: фан-клуб Бетины Поповой открыт. Присоединяйтесь прямо сейчас!
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась в своём "твиттере" видеонарезкой выступлений соотечественницы Бетины Поповой.

«Фан-клуб Бетины Поповой официально открыт. Присоединяйтесь прямо сейчас!» — написала 22-летняя чемпионка мира и Европы.

Фигуристы Попова и Сергей Мозгов во время показательных выступлений на чемпионате России в Саранске разыграли сценку на песню группы «Мумий Тролль» «Невеста». Мозгов выступил в роли не слишком трезвого жениха, который заставил невесту Попову слишком долго ждать себя на регистрации брака. Несмотря на шутливый характер, танец не обошёлся без интересных поддержек, характерных для этого дуэта.

Попова и Мозгов заняли четвёртое место на чемпионате России в Саранске. Они вошли в состав сборной России на Универсиаду-2019 в Красноярске.

Фигуристы Попова и Мозгов сыграли шуточную свадьбу на льду Саранска
Туктамышева сделала видеонарезку своих выступлений
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