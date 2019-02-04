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Белорукова проверила силы в стрельбе из биатлонной винтовки

Белорукова проверила силы в стрельбе из биатлонной винтовки
Другие / Биатлон

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, российская лыжница Юлия Белорукова рассказала, как проверила свои силы в стрельбе из биатлонной винтовки.

«Друзья, этим летом я бросила себе вызов. Мне всегда было интересно пострелять из ружья, но так как биатлонная винтовка — самая доступная, выбор пал на неё. Хочу сразу всех предупредить, лыжные гонки я никогда и ни на что не променяю, поэтому можно закрыть эту тему. Это был интересный эксперимент, спасибо моей команде», — написала Белорукова в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Юлии Белоруковой.

Напомним, Белорукова пропустит предстоящий этап Кубка мира в Лахти из-за подготовки к чемпионату мира, который пройдёт с 20 февраля по 3 марта.

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