Шипулин — о политической карьере: ещё на 100% не могу сказать, что да

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин сообщил, что пока не определился по поводу политической карьеры.

В декабре прошлого года Шипулин ушёл из биатлона. Позже сообщил, что решил принять участие в предварительном голосовании «Единой России».

«СМИ намного раньше написали. У меня ещё не всё так ясно, поживём — увидим. Ещё на 100% не могу сказать, что да. Есть определённые намерения, пока ничего сказать не могу», — цитирует Шипулина РИА «Новости».

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Антон дебютировал в Кубке мира 10 января 2009 года в спринтерской гонке на этапе в Оберхофе (Германия) и занял 72-е место.