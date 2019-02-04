Шипулин поддержит сборную России по биатлону на чемпионате мира в Швеции

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин сообщил, что отправится в Эстерсунд поддержать сборную России на чемпионате мира.



«Этапы Кубка мира прошли достаточно успешно для нашей команды. Александр Логинов показал хороший результат, Юрлова-Перхт заехала на пьедестал. Ну и, конечно, все мы помним те выходные, когда взяли золото в эстафетах, поэтому радуемся, надеемся на наших ребят, и я поеду в Эстерсунд поддержать их и посмотреть все изнутри», — цитирует Шипулина ТАСС.



Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Антон дебютировал в Кубке мира 10 января 2009 года в спринтерской гонке на этапе в Оберхофе (Германия) и занял 72-е место.

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