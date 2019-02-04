Мишин с нетерпением ждёт примирения Ягудина и Плющенко

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал возможное примирение Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.

Конфликт между бывшими фигуристами тянется с 1998 года, когда Ягудин ушёл от их общего тренера Мишина к Татьяне Тарасовой. Плющенко работал с Мишиным вплоть до завершения профессиональной карьеры.

«Чувствую в воздухе настроение мудрости, зрелости и уважения к достоинствам каждого. Личности, о которых мы говорим, не нуждаются в наставлениях и рекомендациях. Мне бы очень хотелось, чтобы сближение двух моих выдающихся учеников состоялось на чествовании 50-летия тренерской деятельности их тренера — Алексея Мишина», — цитирует специалиста «Спорт день за днём».



В воскресенье, 10 марта, состоится юбилейный вечер Тамары Москвиной и Алексея Мишина, посвящённый 50-летию их тренерской деятельности. На лёд выйдут лучшие фигуристы страны, ученики Москвиной и Мишина, подготовивших 10 олимпийских чемпионов. На мероприятии ожидаются показательные выступления Алексея Урманова, Елены Бережной, Евгения Плющенко, Елизаветы Туктамышевой, Оксаны Казаковой и других членов сборной России.

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