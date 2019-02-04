Шипулин: критика Тихонова? Многих как уважал, так и буду уважать

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин прокомментировал критику в свой адрес со стороны четырёхкратного чемпиона Игр Александра Тихонова.

«У каждого есть право на высказывания, и я никак не имею права их останавливать и что-то говорить. Могу сказать, что многих как уважал, так и буду уважать, тот же Александр Иванович сделал очень много для биатлона своими медалями. А сейчас… Это его право», — цитирует Шипулина «РИА Новости».

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Антон дебютировал в Кубке мира 10 января 2009 года в спринтерской гонке на этапе в Оберхофе (Германия) и занял 72-е место.