Тренер «АГУ-Адыиф»: наши молодые игроки действуют слишком мягко, безынициативно

Главный тренер «АГУ-Адыиф» Александр Ревва прокомментировал поражение в матче женского чемпионата России по гандболу с «Динамо-Синарой». Встреча завершилась со счётом 28:17 в пользу хозяев.

«Было тяжело сегодня играть против «Динамо». Особенно без нашего лидера Ксении Дьяченко, которая не смогла принять участия в матче. Хочется также отметить отличную игру голкипера Марии Дувакиной, нашей землячки. 76% спасений в первом тайме — гроссмейстерский показатель.

С Волгоградом всегда тяжело играть. Эта игра не стала исключением. Ожидал большего от молодых игроков. Им надо многое доказывать, а они выходят на площадку и действуют как-то слишком мягко, безынициативно. За 15 минут в первом тайме мы пропустили 10 мячей. Хотелось бы, чтобы и наши вратари помогали.

Забили очень мало в атаке. Ещё раз отмечу хорошую игру вратарей соперника. Что касается схем, когда матч был уже проигран, то лучше биться самоотверженно. Как Алиса Дворцевая, например, она лезла, пыталась обострить. Правильно или неправильно, но глаза горят. Старается, по крайней мере. А у нас есть игроки, которые бегают вдоль зоны. Какую схему можно под них поставить? Без Дьяченко сегодня было сложно комбинировать. Они хоть и ровесницы многим динамовкам, соперничать им крайне тяжело», — цитирует тренера пресс-служба «Динамо-Синары».