Драчёв: оружие отправляем завтра, один день сборная покатается без винтовок

Союз биатлонистов России отправит оружие сборной для участия в этапе Кубка мира в Кэнморе напрямую в Канаду завтра, 5 февраля, сообщил президент СБР Владимир Драчёв.



Ранее стало известно, что российские биатлонисты прилетели в Северную Америку без винтовок.



«Наши американские партнёры не сделали разрешение на ввоз оружия в Америку — полтора месяца назад у нас взяли документы, а позвонили только за несколько часов до вылета, сообщили, что через Америку с оружием команда не может лететь. Поэтому она уже улетела, завтра отправляем оружие напрямую в Канаду. Отказ мотивирован тем, что нет разрешения на ввоз оружия в Америку, его заберут.

Команда только прилетела, покатается один день без оружия. Наоборот, это даже хорошо, все отдохнут от стрельбы", — цитирует Драчёва ТАСС.