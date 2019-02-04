Иванюк взял серебро в прыжках в высоту на турнире в Польше

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк занял второе место на международном турнире Orlen Cup в Лодзе (Польша).



Иванюк показал результат 2,20 м. Россиянин уступил первое место поляку Сильвестеру Беднареку, который преодолел такую же высоту, но затратил меньше попыток.

Orlen Cup. Лодзь, Польша



Прыжки в высоту. Мужчины



1. Сильвестер Беднарек (Польша) – 2,20

2. Илья Иванюк (Россия) – 2,20

3. Мацей Гриненко (Польша) – 2,15

Иванюк выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в организации.



Россиянин — чемпион Европы среди молодёжи (2015), бронзовый призёр взрослого европейского первенства (2018) и серебряный призёр чемпионатов России 2017 и 2018 годов.