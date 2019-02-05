Брынзак: потенциал Бех мы видели ещё летом на взрослом чемпионате Украины

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился мыслями о выступлении украинцев на юниорском чемпионате мира. Украинка Екатерина Бех завоевала две золотые награды.



«Результаты юниорского чемпионата мира могли бы быть и лучше, но мало кто знает, что за неделю до соревнований половина команды переболела. В Сянках на отборе подхватили какую-то инфекцию. Переболели и Юля Городна, и Таня Продан. Поэтому, конечно, в таком состоянии они не могли показать высокий результат.



Ну, а что касается Кати Бех, то её потенциал мы видели ещё летом, на взрослом чемпионате Украины, где она стала 8-й в спринте. Результатов от неё мы ждали, возможно, не на этом чемпионате мира, а позже. Но получилось завоевать два золота уже в Осрблье, так что мы этому рады», – цитирует Брынзака XSport.

Бех: хотелось бы в «женщинах» показывать такие же высокие результаты