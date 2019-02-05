Д. Логинов – чемпион мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе

Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира. В финальном заезде 19-летний спортсмен оказался быстрее словенца Тима Мастнака, упавшего на старте.

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд в заезде за третье место уступил немцу Штефану Баумайстеру.

Чемпионат мира. Парк Сити (США)

Параллельный гигантский слалом. Мужчины.

1. Дмитрий Логинов (Россия)

2. Тим Мастнак (Словения)

3. Штефан Баумайстер (Германия)

В текущем сезоне Кубка мира лучшим результатом Логинова было шестое место в Рогле (Словения) в параллельном гигантском слаломе.



13-й чемпионат мира по сноуборду проходит в Парк-Сити (США) с 1 по 10 февраля 2019 года.