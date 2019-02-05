Наталья Соболева завоевала серебро на чемпионате мира по сноуборду

Российская сноубордистка Наталья Соболева завоевала серебряную медаль в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира. В финальном заезде 23-летняя спортсменка уступила представительнице Германии Селине Йорг.
В заезде за третье место Милена Быкова проиграла швейцарке Ладине Йенни. Мария Валова не сумела преодолеть стадию 1/4 финала, Елизавета Салихова выбыла в 1/8 финала.
Чемпионат мира. Парк Сити (США)
Паралельный гигантский слалом. Женщины.
1. Селина Йорг (Германия)
2. Наталья Соболева (Россия)
3. Ладина Йенни (Швейцария)
В текущем сезоне Кубка мира Соболева дважды занимала второе место – в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.
13-й чемпионат мира по сноуборду проходит в Парк-Сити (США) с 1 по 10 февраля 2019 года.
Д. Логинов – чемпион мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе