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Наталья Соболева завоевала серебро на чемпионате мира по сноуборду

Наталья Соболева завоевала серебро на чемпионате мира по сноуборду
Другие / Лыжный спорт

Российская сноубордистка Наталья Соболева завоевала серебряную медаль в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира. В финальном заезде 23-летняя спортсменка уступила представительнице Германии Селине Йорг.

В заезде за третье место Милена Быкова проиграла швейцарке Ладине Йенни. Мария Валова не сумела преодолеть стадию 1/4 финала, Елизавета Салихова выбыла в 1/8 финала.

Чемпионат мира. Парк Сити (США)
Паралельный гигантский слалом. Женщины.

1. Селина Йорг (Германия)
2. Наталья Соболева (Россия)
3. Ладина Йенни (Швейцария)

В текущем сезоне Кубка мира Соболева дважды занимала второе место – в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

13-й чемпионат мира по сноуборду проходит в Парк-Сити (США) с 1 по 10 февраля 2019 года.

Д. Логинов – чемпион мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе
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