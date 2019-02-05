Дальмайер: я перезарядила батарейки и теперь отправляюсь в Кэнмор

Двукратная олимпийская чемпионка, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер подтвердила, что примет участие в седьмом этапе Кубка мира, который стартует в Кэнморе (Канада) 7 февраля.



«С сильным телом и в здравом уме жизненные цели достигать легче. Именно поэтому так важно прислушиваться к своему организму и делать то, что хорошо для него. После недельного отдыха дома я смогла перезарядить батарейки и теперь отправляюсь в Кэнмор», — написала Дальмайер в своём «инстаграме».

На прошедшем этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) 25-летняя спортсменка выиграла масс-старт, а также заняла второе место в гонке преследования.

Лаура Дальмайер — семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2016/17.