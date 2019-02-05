Драчёв: нам советовали прибыть сразу в Канаду, но билеты поменять мы не успели

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию с отправкой оружия сборной России, которая прилетела на этап Кубка мира в Кэнморе (Канада) без винтовок. Соревнования стартуют 7 февраля.



«Все необходимые документы, связанные с провозом биатлонных винтовок на территорию США и Канады были оформлены и своевременно поданы организаторам североамериканских этапов. СБР также поставил хозяев организаторов в известность о маршруте следования команды на седьмой этап Кубка мира. Этот маршрут — Москва-Лос-Анджелес-Калгари.

2 февраля, за сутки до вылета команды, организаторы уведомили нас, что не успевают оформить разрешение на провоз оружия в Канаду через территорию США и рекомендовали нам прибыть из Москвы прямо в Канаду. Обменять билеты мы не успевали и потому было принято решение о том, что оружие будет доставлено в Кэнмор отдельно.

5 февраля утром оно отправится в Канаду и 5-го к вечеру должно прибыть в расположение сборной. На официальную тренировку команда выйдет со своими винтовками", — цитирует Драчёва официальный сайт СБР.

Расписание стартов в Кэнморе

7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).

9 февраля – эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).

10 февраля – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).