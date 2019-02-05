Сааринен: как Лефсус сохранил свой пост после дел Йохауг и Сундбю?

Четырёхкратная чемпионка мира бывшая финская лыжница Айно-Кайса Сааринен рассказала об общении с норвежскими болельщиками после её критических замечаний в адрес лыжников Мартина Йонсруда Сундбю и Терезы Йохауг, которые в своё время сдали положительные тесты на допинг.

Несколько лет назад Сааринен выразила недовольство тем, что дело Сундбю долго не предавалось огласке: «Поразительно, что всё держалось в секрете вплоть до рассмотрения дела в CAS. Это вопрос особого отношения, с которым я раньше не сталкивалась».

По поводу дела Йохауг финка отметила: «Кажется, в Норвегии все очень эмоционально реагируют на это. Всем жаль Терезу. Но у нас есть правила, которым нужно следовать. Если сдаёшь положительный тест на допинг, то должна получить наказание. В противном случае будет сплошной беспорядок».

В интервью Ilta Sanomat Сааринен сказала, что норвежские болельщики много писали ей в соцсетях: «Я отвечала им. Я не говорила о Терезе, а просто хотела, чтобы правила выполнялись. Наказание должно быть одинаковым для всех. Когда я ответила им спокойно и аргументированно, они всё поняли. Всё закончилось хорошо».

«Мне звонил спортивный директор сборной Норвегии Видар Лефсус. Он спросил, понимаю ли я, что Сундбю принимал разрешённый ему препарат. Я ответила, что понимаю — он разрешён, но доза была гораздо выше дозволенной, так что правила нарушены. Хотела бы посоветовать ему в будущем избегать подобного. Не знаю, как он сохранил свой пост после всего этого», — сказала Сааринен.