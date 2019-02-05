Сундбю: думаю, Клебо будет нервничать на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю поделился ожиданиями от выступления соотечественника Йоханнеса Хсёфлота Клебо на чемпионате мира, который пройдёт в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта.

«Думаю, в этом году Клебо на чемпионате мира будет нервничать. Но здорово, что в прошлом году на Олимпиаде он уже испытывал подобное. Конечно, Олимпиада отличается от чемпионата мира, который кажется менее важным. Но такой настрой может и навредить, если будешь излишне самоуверен», — приводит слова Сундбю VG.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Клебо завоевал три золотые медали. В 2017 году он стал бронзовым призёром чемпионата мира в спринте.

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