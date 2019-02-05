Лесной получил травму и пропустит зимний чемпионат Европы по лёгкой атлетике

Обладатель Кубка Европы в толкании ядра Александр Лесной пропустит зимний чемпионат Европы по лёгкой атлетике из-за травмы. Соревнования состоятся в Глазго 1-3 марта.

«Лесной травмировался на тренировке, у него частичный разрыв сухожилия грудной мышцы. В понедельник он был удачно прооперирован, и теперь ему предстоит процесс восстановления, который, по прогнозам врачей, займёт от трёх до трёх с половиной месяцев. Таким образом, зимний сезон он пропустит.



Мы надеемся, что реабилитация пройдёт успешно и Александр сумеет подготовиться к чемпионату мира в Катаре. Но загадывать не будем, так как травма довольно серьёзная», — приводит слова старшего тренера сборной России группы метаний Вадима Херсонцева ТАСС.



В январе Лесной получил допуск от IAAF на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.