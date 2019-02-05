Бутырская — о методах Тутберидзе: в нашем спорте это нормально. Палка действует

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России Мария Бутырская прокомментировала критические замечания со стороны некоторых тренеров в адрес Этери Тутберидзе.

В частности, тренер Александр Волков предположил, что Тутберидзе оказывает давление на юных спортсменок.

«Каждый достигает результата так, как считает нужным, а результат налицо. Это спорт. По-другому здесь нельзя. Спортсмены не должны сами себя жалеть. Я понимаю, Орсер в Канаде, и у них всё по-другому. Они не имеют права заставлять спортсменов, ругать их. Но палка иногда неплохо действует. В нашем спорте – и в советском, и в российском – это нормально. Когда человек вырастает и начинает понимать, что работай он усерднее, был бы другой результат, зачастую уже слишком поздно. Тем более в таком раннем виде спорта, как фигурное катание. Такая помощь тренера нужна.

Может, она и не заставляет, но все прекрасно знают: если ты будешь лениться в группе Тутберидзе, быстро оттуда вылетишь. Никто не будет смотреть, как ты от бортика к бортику едешь и ничего не делаешь. Очень сложно судить, когда ты не присутствуешь на тренировке. Если бы я там побывала и увидела своими глазами, смогла бы оценить. Но винить Этери, как мне кажется, немного глуповато, потому что её воспитанники показывают отличный результат. Не одна спортсменка. Бывает, тебе везёт и достаётся одаренный ребенок, а тут уже плеяда отличных фигуристок. Значит, её методика действует и действует положительно.

У неё огромная очередь сидит на скамейке и ждёт, когда придёт её время. Наверное, когда у тебя такое количество спортсменов, ты думаешь: «Не тот, так другой. Не второй, так третий». Тутберидзе уверена в своем будущем и в будущем своих спортсменов. Конкуренция огромная, постоянный накал страстей. Не только на соревнованиях, но и на тренировках. Изначально это конкуренция сильно подстёгивает, потому что чем больше ты работаешь на тренировках, тем лучше результат в любом случае. Никуда от этого не деться. А потом у более старших идёт психологический спад. Потому что более молодые прямо у тебя на глазах творят такое, что ты сам не понимаешь, как же так-то. Вроде бы только-только мое время пришло, только Олимпиаду выиграла, и на тебе, пожалуйста – уже наступают на пятки. Это психологическая проблема самого спортсмена", — цитирует Бутырскую «Спорт день за днём».

Авербух — о критиках Тутберидзе: это некая тренерская ревность