СБР и ОКР подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил о подписании соглашения с Олимпийским комитетом России.
«Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимной поддержке между Олимпийским комитетом России и Союзом биатлонистов России! Всем силы, олимпийских высот и достижений!» — написал Драчёв в своём «инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Владимира Драчёва.
Драчев возглавляет Союз биатлонистов России с мая 2018 года.
Седьмой и восьмой этапы Кубка мира по биатлону пройдут в Северной Америке.
Расписание стартов в Кэнморе, Канада
7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).
9 февраля – эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).
10 февраля – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).
Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити, США
14 февраля – спринт (женщины).
15 февраля – спринт (мужчины).
16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.