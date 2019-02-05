СБР и ОКР подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил о подписании соглашения с Олимпийским комитетом России.

«Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимной поддержке между Олимпийским комитетом России и Союзом биатлонистов России! Всем силы, олимпийских высот и достижений!» — написал Драчёв в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Владимира Драчёва.

Драчев возглавляет Союз биатлонистов России с мая 2018 года.

Седьмой и восьмой этапы Кубка мира по биатлону пройдут в Северной Америке.

Расписание стартов в Кэнморе, Канада

7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).

9 февраля – эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).

10 февраля – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).



Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити, США

14 февраля – спринт (женщины).

15 февраля – спринт (мужчины).

16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.