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СБР и ОКР подписали соглашение о сотрудничестве

СБР и ОКР подписали соглашение о сотрудничестве
Другие / Биатлон

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил о подписании соглашения с Олимпийским комитетом России.

«Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимной поддержке между Олимпийским комитетом России и Союзом биатлонистов России! Всем силы, олимпийских высот и достижений!» — написал Драчёв в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Владимира Драчёва.

Драчев возглавляет Союз биатлонистов России с мая 2018 года.

Седьмой и восьмой этапы Кубка мира по биатлону пройдут в Северной Америке.

Расписание стартов в Кэнморе, Канада
7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).
9 февраля – эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).
10 февраля – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).

Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити, США
14 февраля – спринт (женщины).
15 февраля – спринт (мужчины).
16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.

Драчёв: нам советовали прибыть сразу в Канаду, но билеты поменять мы не успели
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