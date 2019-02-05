Загитова: в последнее время с прыжками у меня проблемы

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова рассказала о настрое на чемпионат мира, который пройдёт в Сайтаме (Япония) с 18 по 24 марта.

«Сейчас пока я не катаю никакие программы, но занимаюсь, скоро пойдёт полная подготовка к чемпионату мира. Настроение боевое, хочу доказать прежде всего самой себе, что я всё могу и всё сделаю.

В последнее время с прыжками у меня проблемы, но мой тренер меня поддерживает, и я думаю, что с этим справлюсь. Пока для меня самое главное — катать всё, что запланировали с тренерами. Усложнений никаких не будет. Только работа над ошибками.

В выходной день я всё равно занимаюсь спортом. Гуляю с собакой, бегаю с ней, это тоже в какой-то мере спорт. На друзей у меня особо нет времени. Большую часть времени я предпочитаю проводить с семьёй", — цитирует Загитову «РИА Новости».

На вопрос о том, кто из фигуристок является сильнейшим на данный момент, Загитова сказала: «Наверное, тот, кто выигрывает. Но я не люблю кого-то выделять».

На прошедшем в Минске чемпионате Европы Алина завоевала серебро.