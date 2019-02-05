Загитова: я бы хотела сыграть в кино, но ни в коем случае не злодейку

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, кого считает своим кумиром, а также призналась, что мечтает встретиться с американской актрисой и певицей Селеной Гомес.

«На льду кумиров, наверное, нет. У меня вообще кумиров мало. Только Алина Кабаева. Смотрела все фильмы и все интервью, которые она даёт. Я прямо ею восхищаюсь.

Я хотела бы встретиться с Селеной Гомес. Это у меня мечта такая. Слушаю в том числе и Селену. Мне нравится больше зажигательная музыка. Под медленную можно погрустить, но она редко мне требуется. А зажигательная очень помогает на соревнованиях.

Во время перелёта в последний раз я смотрела «Гарри Поттера», а из сериалов смотрю «Молодёжку». Если предложат сниматься, конечно, я бы хотела. Но ни в коем случае не злодейкой. Лучше той, которая всех спасает», — цитирует Загитову «РИА Новости».

На прошедшем в Минске чемпионате Европы Алина завоевала серебро.