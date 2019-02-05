Загитова: моя карьера ещё не закончилась

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова рассказала об отношении к Японии, где с 18 по 24 марта пройдёт чемпионат мира.

«С огромным удовольствием туда езжу. Но, конечно, вся эта любовь после любви к России», — цитирует Загитову «РИА Новости».

Алина также рассказала, каким для неё получился 2018 год.

«2018 год был очень насыщенным, была и радость, и слёзы. Больше всего запомнилась Олимпиада, это был мой счастливый год и хочу на той же ноте продолжать 2019 год и совершенствоваться. Моя карьера ещё не закончилась, у меня много впереди соревнований», — сказал фигуристка.

В нынешнем сезоне Загитова стала второй в финале Гран-при в Ванкувере (Канада) и на чемпионате Европы в Минске (Беларусь).

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