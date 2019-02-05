Легков: хоккеист на лыжах будет как коряга, а лыжники отлично стоят на коньках

Олимпийский чемпион в лыжной гонке на 50 км, серебряный призёр в эстафете Александр Легков посетил матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА (2:0) и ответил на вопрос, кому, лыжнику или хоккеисту, будет проще сменить вид спорта.



«Хоккеисту однозначно тяжелее встать на лыжи, чем лыжнику на коньки. Он будет на лыжах как коряга, а мы отлично стоим на коньках», — цитирует Легкова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Ранее стало известно, что Александр принял участие в любительской биатлонной гонке, которая прошла в Татарстане. Олимпийский чемпион пришёл к финишу вторым, закрыв на двух огневых рубежах пять мишеней из 10. При этом расстояние до них составляло 10 метров.