М. Эдер: моя мечта выступить на ЧМ по лыжным видам спорта в Зеефельде не сбылась

Финская биатлонистка Мари Эдер сообщила, что не сможет выступить на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который пройдёт в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта.

«Сейчас я плачу, но по крайней мере я попробовала. Однако я не той форме, в какой была в 2017 году. В нынешнем состоянии я не смогу помочь сборной Финляндии на чемпионате мира и добиться успеха в Зеефельде.

Моя мечта не сбылась, но, сражаясь за неё, я многое получила. Пришло время успокоиться и найти новую мечту», — написала Эдер в своём «инстаграме».

В нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону Мари выступила на этапах в Поклюке (Словения) и Хохфильцене (Австрия). Её лучшим результатом в личных стартах стало 45-е место в индивидуальной гонке в Словении.