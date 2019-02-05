Гараничев: готовлюсь пока без винтовки. Борода замёрзла, а старт уже скоро

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал о ходе подготовке к этапу Кубка мира в Кэнморе (Канада), который стартует 7 февраля.



«В морозном Кэнморе готовлюсь к индивидуальной гонке, правда, пока без винтовки… Борода замёрзла, а старт уже скоро», – написал Гараничев в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Евгения Гараничева.

Сборная России прибыла в Канаду без винтовок. Спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия. Сегодня, 5 февраля, винтовки должны прибыть в Кэнмор.

В общем зачёте Кубка мира Гараничев занимает 15-е место.

Расписание стартов в Кэнморе

7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).

9 февраля – эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).

10 февраля – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).

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