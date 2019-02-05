СБР: проблем с ввозом оружия на этап Кубка мира в США не возникнет

У сборной России по биатлону не возникнет проблем с ввозом винтовок в США, где состоится восьмой этап Кубка мира, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России. Ранее российские спортсмены прибыли в Канаду на седьмой этап Кубка мира без винтовок, так как вовремя не было оформлено разрешение на транзит оружия.



«Проблем с ввозом оружия на этап Кубка мира в США не возникнет, поскольку на время проведения соревнований будет действовать соответствующее разрешение», — сообщил источник.



Этап Кубка мира в Кэнморе пройдет с 7 по 11 февраля, соревнования в Солт-Лейк-Сити состоятся 14-17 февраля.



В состав мужской сборной России вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Юрий Шопин. В заявку женской команды попали Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.

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