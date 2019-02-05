Куракин: объяснения Драчёва по ситуации с винтовками звучат как лукавство

Заслуженный тренер России Александр Куракин прокомментировал ситуацию с проблемой перевозки винтовок российских биатлонистов в Северную Америку, где пройдут седьмой и восьмой этапы Кубка мира. Сборная России прибыла в Канаду без винтовок. Спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия. Сегодня, 5 февраля, винтовки должны прибыть в Кэнмор.

«Я занимался оформлением оружия в Америку неоднократно. Для меня объяснения господина Драчёва звучат как лукавство.



Существуют правила, за какой срок можно заслать документы на оформление виз и винтовок – организаторы соревнований указывают крайние сроки по этим запросам. Ни для кого не секрет: в Америку сейчас поехали те, у кого были открыты визы. То есть загодя их не готовили, а решали спонтанно.



Теперь Драчёв говорит, что винтовки отправили на оформление полтора месяца назад. Тогда непонятно: как могли отправить запросы на винтовки полтора месяца назад, если состав на участие в этапах определился только 28 января? Нестыковка.



Простой вопрос: на кого тогда полтора месяца назад вы засылали запросы по оружию? Там же надо указать не просто количество винтовок, а конкретные номера стволов. Сейчас при плохой игре делают хорошую мину», – цитирует Куракина Sports.

Этап Кубка мира в Кэнморе стартует 7 февраля.

Драчёв — о накладке с отправкой винтовок: это однозначно вина организаторов