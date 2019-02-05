Американская горнолыжница Шиффрин стала четырёхкратной чемпионкой мира

Двукратная олимпийская чемпионка, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла золото в супергиганте на чемпионате мира в Оре (Швеция). Серебряным призёром стала представительница Италии София Годжа. Тройку призёров замкнула швейцарка Коринн Зутер.

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Оре, Швеция

Супергигант. Женщины

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.04,89.

2. София Годжа (Италия) – +0,02.

3. Коринн Зутер (Швейцария) – +0,05.

4. Виктория Ребенсбург (Германия) – +0,07.

5. Надя Фанкини (Италия) – +0,14.

23-летняя Шиффрин стала четырёхкратной чемпионкой мира. В 2013, 2015 и 2017 годах она выиграла золото в слаломе.

Микаэла на Олимпиаде в Сочи победила в слаломе, а на Играх в Пхёнчхане — в гигантском слаломе.