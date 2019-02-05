Самсонов: на первенстве России в Перми изначально рассчитывал попасть в топ-6

13-летний ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов, ставший победителем первенства России среди юниоров, рассказал, какие задачи ставил перед собой накануне старта турнира.

«Я просто ехал делать прокаты, но главная задача была попасть в топ-6, чтобы на следующий год уже выходить на юниорские Гран-при.

Было очень приятно победить. В первый раз у меня брали автографы, фоткались со мной. Приятно.

Аксель мы начали пробовать давно. Года два, даже три назад. Для меня это самый сложный прыжок — он очень тяжело мне давался. На тренировке мы просто прыгали дупли (двойной аксель. – Прим. «Чемпионата»), и, чтобы на будущее этот прыжок поднимать, чтобы запас был, мне тренеры предложили попробовать войти в тройной аксель. Я пошёл, но он не получился и потом не получался какое-то время. Я даже стал немного нервничать: ну когда же этот прыжок получится? Наконец месяца два назад тройной стал хорошо получаться.

Четверные? Сначала мы учили четверной сальхов. В прошлом году выносили его на спецпрограмму на элементах. Стали учить сальхов года два назад. А лутц, флип, тулуп попробовали месяца три назад, и сразу как-то пошло. Легче всего даётся лутц, потому что он зубцовый. Флип тоже нравится. В планах у меня потихоньку усложнять программу, нарабатывать, чтобы привыкать катать со множеством сложных элементов», — цитирует Самсонова официальный сайт ФФККР.