«Спартак» обыграл «Сунгуль» в гандбольной Суперлиге

Гандболисты московского «Спартака» в гостях одержали победу со счётом 30:21 в матче чемпионата России по гандболу среди команд Суперлиги с «Сунгулем».



«Спартак» одержал 14-ю победу в 16 проведённых матчах и занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги. «Сунгуль» (3 победы, 1 ничья, 11 поражений) — на девятом месте.



В следующем матче, 20 февраля, «Спартак» примет на своей площадке астраханское «Динамо», а «Сунгуль» 11 февраля сыграет на выезде с «УГНТУ-ВНЗМ».



Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига



«Сунгуль» (Снежинск) — «Спартак» (Москва) – 21:30 (11:15)



Чемпионат России по гандболу среди мужских команд проводится с 1992 года. Организацией соревнований занимается Федерация гандбола России.