Главный тренер женской сборной России по гандболу и «Кубани» Евгений Трефилов будет прооперирован в связи с проблемами с сердцем, сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.



«Он давно жаловался на здоровье, тем более, что такой образ жизни — сплошные нервы. Человек всегда заботится обо всех, кто вокруг, договаривается о девчонках с врачами, а для себя — никогда. Сейчас он госпитализирован, проблемы достаточно серьёзные, но он находится под контролем врачей. В ближайшее время завершится консилиум врачей и будет назначена операция», — цитирует Шишкарёва ТАСС.

Ранее стало известно, что 63-летний Трефилов был госпитализирован в Краснодаре. Специалист почувствовал недомогание перед матчем группового этапа Кубка ЕГФ «Безансоном» 3 февраля. Проведённое медобследование выявило у него проблемы с сердцем.