Устюгов подарил Белову айфон за победу в эстафете на этапе КМ в Швеции

Российский лыжник Сергей Устюгов подарил соотечественнику Евгению Белову айфон за победу в эстафете на этапе Кубка мира в Ульрисехамне.



В эстафете победила вторая команда России (Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Артем Мальцев), а первая сборная (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов) заняла второе место. Перед гонкой Устюгов и Белов заключили пари: если команда Белова побеждает, то Устюгов подарит ему айфон.



«Сегодня состоялась торжественная передача «прос… го» на эстафете в Ульрисехамне iPhone. Началось всё с того, что на эстафету в Ульрисехамне я и Сергей Устюгов попали в разные команды. У нас развился разговор и прозвучала следующая фраза: «Если выиграет команда где бегу я, то Устюгов подарит мне iPhone». Слово сдержано», – написал Белов в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Белова.