Хованцев: не знаю, почему американцы не разрешили провезти оружие

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что все необходимые документы для ввоза винтовок команды в США были сделаны и отправлены вовремя.



Ранее российские спортсмены прибыли в Канаду на седьмой этап Кубка мира без винтовок, так как вовремя не было оформлено разрешение на транзит оружия.



«Проблемы с оружием на этапе в Канаде? Пишут всякие… Не знаю, на кого они ссылаются. Я вам ответственно заявляю, что мы вовремя отправили номера оружия в американскую и канадскую стороны. Я не знаю, почему американцы не дали разрешения. С нашей стороны всё было отправлено вовремя, как от нас требовали на совещаниях по этапам Кубка мира.



Оружие улетело. Завтра должно быть на тренировке», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».

СБР: проблем с ввозом оружия на этап Кубка мира в США не возникнет